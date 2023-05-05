苹果公布第 2 财季财报：总营收 948 亿美元、毛利率 44.3%，iPhone 业务刷新纪录

IT之家 5 月 5 日消息，苹果今天公布了 2023 财年第 2 财季（今年 1-3 月）的最新财报，整体营收情况和第一财季类似。

苹果公布的第 2 财季总营收 948 亿美元（IT之家备注：当前约 6550.68 亿元人民币），季度净利润为 241 亿美元（当前约 1665.31 亿元人民币），稀释后每股收益为 1.52 美元；而去年同期的收入为 973 亿美元（当前约 6723.43 亿元人民币），季度净利润为 250 亿美元，稀释后每股收益为 1.52 美元。

其中，苹果的服务业务营收达到 209 亿美元（当前约 1444.19 亿元人民币），再创新高；iPhone 业务收入为 513 亿美元（当前约 3544.83 亿元人民币），同样刷新了历年该季度的销售纪录；不过 Mac 业务收入为 72 亿美元（当前约 497.52 亿元人民币），相比较去年同期的 104 亿美元有明显下滑。

本季度的毛利率为 44.3%，而去年同期为 43.7%。苹果董事会还批准追加 900 亿美元用于股票回购，并宣布将派息从每股 0.23 美元增加至每股 0.24 美元。股息将于 5 月 18 日支付给截至 5 月 15 日登记在册的股东。

和过去三年一样，苹果同样没有发布截至 6 月的本季度业绩指引。