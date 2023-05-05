欧盟警告苹果不得限制 iPhone 未经认证的 USB-C 线缆速度，iPhone 15 / Pro、iPhone 16 / Pro 系列手机面临抉择

IT之家 5 月 5 日消息，在 2022 年欧盟通过立法，要求苹果 iPhone 和许多其他有线充电设备必须配备 USB-C 端口才能在该地区销售。苹果必须在 2024 年 12 月 28 日之前遵守该法律，预计今年晚些时候的 iPhone 15 / Pro 系列机型将从 Lightning 切换到 USB-C。

今年 2 月有传言称，苹果可能计划限制未经其“Made for iPhone”（IT之家注：简称 MFi）计划认证的 USB-C 线缆的充电速度和其他功能。与现有 iPhone 上的 Lightning 端口一样，iPhone 15 系列机型 USB-C 端口内的小芯片可以验证连接的 USB-C 数据线。

“我相信苹果会优化 iPhone 15 的 MFi 认证充电器的快速充电性能，”分析师郭明錤 （Ming-Chi Kuo）在今年 3 月份表示。

针对这一传闻，欧盟专员蒂埃里・布雷顿 (Thierry Breton) 已致函苹果公司，警告该公司不允许限制 USB-C 线缆的功能，否则将阻止 iPhone 在法律生效后在欧盟销售。德国媒体报道称欧盟也在 3 月中旬的一次会议上警告了苹果公司。

鉴于必须在 2024 年底之前遵守该法律，苹果仍可能在今年晚些时候在 iPhone 15 系列机型的 USB-C 端口中加入身份验证芯片。iPhone 16 型号预计将于 2024 年 9 月推出，即使是这些设备也可在欧盟法律生效之前上市。

报告称，欧盟打算发布一份指南，以确保在今年第三季度之前对该立法进行“统一解释”。

截至目前，苹果可能会限制连接到 iPhone 15 系列机型的未经认证的 USB-C 线缆功能信息还是爆料传闻，苹果官方未作回应。带有 USB-C 端口的 iPad 还没有用于此目的的身份验证芯片。