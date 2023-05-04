微软 Win11 照片 2023.11050.2013.0 预览版发布：全新幻灯片体验、时间轴滚动条

IT之家 5 月 4 日消息，微软 Windows 11 中的照片应用允许用户查看、整理和共享来自您的 PC、OneDrive 和 iCloud 的照片。微软今天宣布，开始面向 Canary 和 Dev 频道预览体验成员推出照片应用更新，此更新包括大量新功能、改进和基于反馈的修复，包括新的幻灯片体验、时间轴滚动条、Spot Fix 等。要获得这些新功能和修复，用户请将照片应用更新到版本号 2023.11050.2013.0 或更高版本。
新的幻灯片体验
用户现在可以重温回忆并以幻灯片格式查看照片，其中包括过渡、动画和 25 首原创音乐配乐供选择。单击任何照片开始幻灯片放映或选择多张照片一起观看。
时间轴滚动条
微软重新将时间轴滚动条引入所有照片、OneDrive 和 iCloud 照片库视图，这些视图按年和月对照片进行分组。使用滚动条，用户现在可以轻松跳转到任何时间点并找到想要的照片。
Spot Fix
使用 Spot Fix 功能可去除照片中的瑕疵或不需要的区域。
IT之家附上其他修复和改进，官方日志如下：
现在无需安装 93 MB 附加组件即可使用自动增强功能。
从外部设备导入照片时，用户现在可以拖放选择所需的照片，并使用快速切换确认已选择的文件。
隐藏的 iCloud 照片将不再显示在图库中。
修复了视频文件的音频默认静音的问题，该应用程序现在默认播放音频，并在视频中保留用户设置。
将照片应用中的照片复制并粘贴到 Outlook 和 Teams 现在默认情况下内联插入图像，而不是添加附件。
多选照片：在图库中选择照片时按住 SHIFT 键现在可以连续选择多张连续照片；按住 CTRL 键可选择多张非连续照片。