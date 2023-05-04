微软 Win11 照片 2023.11050.2013.0 预览版发布：全新幻灯片体验、时间轴滚动条

IT之家 5 月 4 日消息，微软 Windows 11 中的照片应用允许用户查看、整理和共享来自您的 PC、OneDrive 和 iCloud 的照片。微软今天宣布，开始面向 Canary 和 Dev 频道预览体验成员推出照片应用更新，此更新包括大量新功能、改进和基于反馈的修复，包括新的幻灯片体验、时间轴滚动条、Spot Fix 等。要获得这些新功能和修复，用户请将照片应用更新到版本号 2023.11050.2013.0 或更高版本。

新的幻灯片体验

用户现在可以重温回忆并以幻灯片格式查看照片，其中包括过渡、动画和 25 首原创音乐配乐供选择。单击任何照片开始幻灯片放映或选择多张照片一起观看。

时间轴滚动条

微软重新将时间轴滚动条引入所有照片、OneDrive 和 iCloud 照片库视图，这些视图按年和月对照片进行分组。使用滚动条，用户现在可以轻松跳转到任何时间点并找到想要的照片。

Spot Fix

使用 Spot Fix 功能可去除照片中的瑕疵或不需要的区域。

IT之家附上其他修复和改进，官方日志如下：