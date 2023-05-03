不只是启动声音，微软还悄悄降低了 Win11 OOBE 动画的质量

IT之家 5 月 3 日消息，虽然微软会公布 Windows 系统更新的大部分改进和变化，但有时也会有一些变化不会公布。而在极少数情况下，有些变化实际上会降低一些东西的质量。

去年 7 月，网友发现微软悄悄地降低了 Windows 11 22H2 的启动声音的质量。启动声音是指当用户打开电脑时，会听到的一段音乐。网友发现启动声音的比特率（即音频数据的密度）从原来的 1411 kbps 降到了 352 kbps，这意味着音效变得更模糊，但这种差异可能很难会被察觉。

而就在同一时间，微软似乎也降低了 Windows 11 OOBE（初始设置）的动画质量，动画的帧率从 60 帧降到了 30 帧，意味着动画变得更不流畅。与启动声音不同的是，这个差异是很容易感知的。

同时IT之家注意到，上述动画的数据率（即视频数据的密度）也从原来的 1914 kbps 降到了 741 kbps，整体比特率从 2235 Kbps 降至 1063 Kbps，这意味着画面变得更模糊。

有网友猜测，微软这么做可能是为了节省空间和提高性能，因为降低音频和动画质量可以减少文件的大小和需要的资源。但是这样做是否值得，还有待探讨。