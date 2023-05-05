消息称马斯克再削减 Twitter 员工福利：未兑现股票承诺，压缩带薪育儿假

北京时间 5 月 5 日早间消息，据报道，由于 Twitter CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）没有兑现多项承诺，令该公司的员工颇感沮丧。

这位亿万富豪在 6 个月前收购 Twitter，他曾告诉在裁员中幸免于难的员工，他们将会因为自己的“出色”表现获得回报，包括获得限制性股票奖励。

然而实际情况是，即便有些员工被告知已经达到马斯克反复无常的标准，但却依然没有获得任何奖励。相反，他们的福利待遇还遭到进一步的压缩，而未来的财务回报也只得到了模糊的承诺，甚至还要从事更多工作。

知情人士表示，由于人手短缺，加之马斯克经常改变要求，有些员工经常要每周工作 100 个小时。

知情人士称，今年早些时候，该公司向多位员工发送“授予意向”称，将以公允的市场价值向他们授予一定数量的公司股票，但并未披露价格信息和授予时间。今年 3 月，马斯克在一封电子邮件中告知员工，Twitter 目前的价值为 200 亿美元（IT之家备注：当前约 1382 亿元人民币），不足他去年收购时付出的 440 亿美元（当前约 3040.4 亿元人民币）的一半。

知情人士表示，马斯克并未分享这一估值的来源。尽管精确的估值目前已经不再重要，因为没有一名员工获得 Twitter 授予的股票。这些员工目前也只收到了“授予意向”，除此之外没有任何进展。截至本周，关于 Twitter 的估值或预期股票定价“没有任何透明度”。

“我们都假设这些股票将一文不值。”知情人士说，“他们当初承诺，为 Twitter 2.0 奋斗会获得回报，但并未履行承诺。”

马斯克和其他 Twitter 代表尚未对此作出回应。

Twitter 最近还对员工表示，公司将不再向任何人发放现金奖金。知情人士表示，尽管员工本应收到去年获得的奖金，但 Twitter 目前尚未发放任何一笔奖金。

其中一位知情人士表达了自己的质疑，他认为，在马斯克的领导下，所谓的“出色”员工难以因为自己的工作获得任何奖励，而“授予意向”也不过是缓兵之计，只是为了留住员工而已。据报道，经历了一系列裁员和离职，Twitter 的员工总数已经收缩到大约 1000 人。

除了缺乏财务奖励，马斯克还在继续大幅压缩 Twitter 员工的福利待遇。最新开刀的是带薪育儿假，这项福利的时长已经从之前的 20 周压缩到仅剩 2 周。超过两周后，Twitter 员工可以按照法律强制的时间享受无薪育儿假。按照 Twitter 总部所在地加州的规定，劳动者有权利享受 12 周的无薪育儿假。

知情人士表示，员工最初是在上月通过他们的上司了解到这项最新育儿假政策的。他们随后意识到，公司的福利文件已经修改，但并没有在内部宣布这项变化。知情人士称，此事在员工中引发了极大的恐慌，迫使 Twitter 新任人力资源负责人沃尔特・吉尔伯特（Walter Gilbert）在员工会议上简要阐述了相关内容。吉尔伯特是从 Reddit 跳槽到 Twitter 的，之前还曾效力于马斯克旗下的民营火箭公司 SpaceX。

但知情人士认为，吉尔伯特在会议上的阐述只是一种“辩解”，因为他宣称，2 周的带薪育儿假政策与马斯克旗下的其他公司一致。

但实际情况并非如此。最新的影响报告显示，作为马斯克旗下目前唯一的上市公司，特斯拉的员工可以享受 16 周的带薪育儿假。而 SpaceX 还没有上市，因而没有出具影响报告，但据称其带薪育儿假也达到 4 周，外加法律规定的无薪育儿假。

已知信息显示，马斯克本人有 10 个孩子，最小的儿子名叫 X。知情人士表示，X 经常出现在 Twitter 的旧金山总部。具有讽刺意味的是，马斯克去年曾经表示，他有意提高旗下所有公司的育儿福利。