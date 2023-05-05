Mozilla 隐私研究：32 款主流心理健康应用，合格的只有 2 款

IT之家 5 月 5 日消息，火狐浏览器 Firefox 开发商 Mozilla 旗下设有一个专门调查应用隐私的团队，他们阅读隐私政策，查看是否提供了适当的保护措施，然后检查公司在数据泄露等方面的记录。
该团队近日筛选了美国和欧洲市场比较热门的 32 款心理健康应用程序，其中有 19 款应用被标记为“不包括隐私”（privacy not included），糟糕程度令调查团队震惊。
IT之家注：Mozilla 团队将某款应用标记为“不包括隐私”，意味着这款应用在保护用户隐私和安全方面非常糟糕。
某款应用如果存在 2 个及以上的隐私问题，那么就会标记为“不包括隐私”。
Mozilla 报告称大部分心理健康应用会收集和控制用户的隐私数据，在本次调查的 32 款应用中，只有 2 款完全没有隐私方面的问题：
PTSD Coach，来自美国退伍军人事务部
Wysa AI chatbot，来自 Touchkin
以下 11 款应用存在 1 个隐私问题：
Finch
Woebot
Moodfit
Bearable
Youper
Ginger
Recovery
Record
Calm
Superbetter
Modern
Health
NOCD
以下 19 款应用被认为是“糟糕”应用，存在 2 个及以上隐私问题:
Mindshift CBT
Breathe,
Think, Do
with Sesame
7 Cups
MindDoc
Happify
Better Stop
Suicide
RAINN
Shine
Headspace
Liberate
Sanity & Self
Insight Timer
The Mighty
Sanvello
Talkspace
Cerebral
Betterhelp
Pride
Counseling
Replika
最糟糕的是 Replika，它在数据使用、数据控制、跟踪记录、安全和隐私政策审查所有方面都存在隐私问题。
IT之家在此附上详细报道链接，感兴趣的用户可以跳转这里阅读。