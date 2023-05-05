2023 年 Q1 全球手机市场下滑 14%：三星出货量第一，苹果降幅 2%，小米下降 22%

IT之家 5 月 5 日消息，根据市场调查机构 Counterpoint Research 公布的最新报告，2023 年第 1 季度全球智能手机市场出货量为 2.802 亿部，同比下降 14%，环比下降 7%。

三星凭借着 Galaxy A 系列和最新推出的 Galaxy S23 系列，在本季度超过苹果成为最畅销智能手机厂商。

三星本季度出货量为 6060 万部，环比增长 4%，同比下降 19%。Galaxy S23 系列的推出使三星的平均售价增至 340 美元。

不过三星、苹果、小米、OPPO 和 vivo 五大手机厂商的手机出货量全部出现下滑，只是苹果的下降幅度最小，仅为 2%。而其它四家厂商全部出现两位数的下滑，其中小米下滑 22%，降幅最大。

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