4 月中国手游发行商全球收入排行榜：腾讯、米哈游、网易前三

IT之家 5 月 5 日消息，Sensor Tower 商店情报平台显示，2023 年 4 月共 40 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 TOP100，合计吸金近 20 亿美元，占本期全球 TOP100 手游发行商收入 40%。

IT之家从排行榜中获取到，米哈游银河冒险策略游戏《崩坏：星穹铁道》于 4 月 26 日上线，随即登顶中国 iOS 手游畅销榜，进入美日韩等主要市场前三。上市首周，该游戏在全球移动市场的下载量达到《原神》上市同期的 1.6 倍，收入为 1.3 倍。加上《原神》3.6 版本 「盛典与慧业」，4 月米哈游移动端收入环比增长 45%，重回榜单第 2 名。

在 SLG 新游《Call of Dragons》在欧美收入大幅增长、《Dislyte》登陆日韩市场的推动下，莉莉丝 4 月收入环比增长 39%，达到 1 亿美元。榜单之外，入围全球收入 TOP100 的中国手游发行商依次是英雄游戏、柠檬微趣、Mattel163、游族网络、有爱互娱、竞技世界、友谊时光、波克城市、雅乐科技 和 多益网络 共 40 家厂商。

由 SNK 正版授权的横版动作射击手游《合金弹头：觉醒》在 4 月 18 日上线，连续 5 天位列中国 iPhone 手游下载榜榜首，跃居 4 月 iOS 手游收入榜第 9 名，上线至今 5 星好评率超过 92%。

《原始征途》于 3 月 24 日上线，在 4 月进入 iOS 手游畅销榜第 15 名。巨人网络收入相应的环比增长 206%，首次入围发行商收入排行榜第 23 名。