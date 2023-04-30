动视暴雪 CEO 鲍比・科蒂克呼吁支持更多公司合并，以便和腾讯等竞争

IT之家 4 月 30 日消息，动视暴雪 CEO 鲍比・科蒂克（Bobby Kotick）日前接受外媒 CNBC 采访，继续对英国 CMA 阻止微软收购动视暴雪的决定进行反击。他表示应该允许更多的合并，以便与腾讯等公司竞争。

科蒂克称：“我认为在某个时候，监管机构会意识到大量高薪工作从（欧美）科技公司流失。我关注了字节跳动、腾讯，这些都是世界上各自行业中最好的公司，美国公司要想竞争，就必须能够进行整合或合并。”

科蒂克还补充说，如果交易无法完成，动视暴雪依然会继续前进。“我们是一家强大的公司，无论交易是否通过，我们都将继续作为一个独立公司运营，当在全球市场运营时，其会变得更具挑战性。”

报道还称，Kotick 似乎暗示，如果动视暴雪被像微软这样的大公司收购，这种员工流失情况就不会发生，因为该行业需要整合以与腾讯等公司竞争，因此，留住员工是非常重要的。

同一采访还透露，如果收购受阻，微软将不得不支付 30 亿美元（IT之家备注：当前约 207.6 亿元人民币）的“分手费”。

英国竞争和市场管理局（CMA）于 4 月 26 日宣布反对微软 690 亿美元（当前约 4774.8 亿元人民币）收购动视暴雪的交易，以保护云游戏中的创新和选择。

对此，微软总裁兼首席法务官 Brad Smith 表示对 CMA 的这一评断不满，并将对此提起上诉。“我们仍然全力支持此次收购，并将提出上诉……CMA 的决定拒绝了解决竞争问题的务实途径，并阻碍了英国的技术创新和投资。”