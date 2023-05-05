GitHub CEO，直播 AI 写代码，挑战 18 分钟完成一个小游戏。

结果只用了不到 15 分钟，直接成功在线部署，这边人还在讲台上，全球网友已经能玩上了。

整个项目从一片空白的新建文件夹开始。

全程只需要提出需求，看 AI 表演，然后一键导入代码，连 Ctrl+C、Ctrl+V 都省了。

超额完成任务，节省下来的时间还可以用来演讲，以实际行动说明了什么叫“10 倍程序员”。

事了拂衣去，现场和直播观众纷纷鼓起了真实或虚拟的掌。

而做到这一切，靠的正是 GitHub 最新推出的 AI 工具，GitHub Copilot X。

AI 已不只会写代码

这是 Copilot X 首次官方现场演示，就在一年一度的网络峰会 Web Summit 上。

作为 Copilot 的重大升级版，它接入了 GPT-4 的能力。

演示的重头戏是写一个贪吃蛇小游戏，开始前 GitHub CEO 托马斯・多梅克 (Thomas Dohmke) 就先立下 flag，要在十几分钟内搞定。

话不多说，直接看操作。

和之前介绍中的一致，Copilot X 是作为 AI 助手内嵌在 VS Code 中。

在正式写代码前，托马斯先和 Copilot X 提问：什么是贪吃蛇游戏？

“稍作思考”后，Copilot X 就在对话栏快速生成了答案（界面右下方）。

然后就进入正式环节，用 JavaScript 写一个贪吃蛇小游戏出来。

可以看到生成代码的速度同样很快。

不光给出了代码还有注释：

把它放在网页上后，效果是这样的：

在画布上有两个小方块，红色代表食物，绿色代表蛇，然后就能用方向键来控制蛇前进了。

给游戏界面加个框，只需输入问题就好。

Copilot X 就会自己设计一个正方形边框，并且在代码下面给出解释。

有了边框之后，蛇撞到墙游戏就会结束。

加个底色：

让游戏画布居中，都是同样丝滑：

如果不想让蛇撞墙就死，并让它穿出边界后再转回来，只需对 Copilot X 说：怎样让蛇穿过（go through）边界？

然后把代码加进来就可以了。

不只是方向键控制，改成触摸调控方向也是可以的，同样是一句话指令即可。

当然贪吃蛇游戏的关键之一，则是界面中有很多障碍需要绕过。

这对于 Copilot X 而言，也只需一句话即可搞定。

有意思的是，当托马斯提问：

怎样检测到障碍？

Copilot X 认为这句话有违背人类伦理的可能，于是将回答过滤掉了。

所以没办法，托马斯在现场马上换了个提问方式，表示自己问的是贪吃蛇游戏内的情况。

结果没想到，第二次提问还是被 Copilot X 打了回来。

现场托马斯都忍不住笑了，还表示，再耽误一点时间他最开始立的 flag 就要倒了（十几分钟内搞定这个游戏）。

终于，在第三次修改问题后，Copilot X 给出了对应代码。

最后的效果是酱婶儿的，目前这个网页小游戏所有人都能在线游玩（网站地址会放在文末）。

总之一通操作下来，托马斯自己一行代码都没写，完全是和 Copilot X 大白话沟通，就搞定了一个小游戏。

并且它还会为生成的代码自动生成文字描述，同时支持 Copilot for CLI。

（详细介绍可以看 3 月官宣时的 blog）。

除了演示实际效果外，托马斯进一步解释了 Copilot X 能给程序员的日常带来哪些实质性改变。

当工作的每一步中都有 AI，人人都能成为 10 倍程序员。

他说这意味着，原来 10 小时的活，有了 AI 的帮助后，1 个小时即可搞定。

毕竟每个人每天的精力都是有限的嘛。

而且作为一个老程序员，托马斯还坦言自己至今都还记不住很多算法（doge）。

言下之意 AI 自动查询可就很关键了 ——Copilot X 的亮点功能之一 Copilot for Docs 可以自动查询官方文档。

人人都是 10 倍程序员

AI 编程出现不久，不少开发者就感到自己效率大增。

如维基百科机器学习主管表示，10 倍可能夸张了，但有了 ChatGPT 帮助两三倍总是有的。

也有网友觉得，本来就高效率的人会被 AI 放大更多倍。

刚刚回归 OpenAI 的前特斯拉 AI 主管 Karpathy 就是这是一个典型代表。

他曾透露 AI 已经以 80% 的准确率帮他完成 80% 的代码，他的主要工作已经从一行一行写代码变成了写提示词和修改。

更夸张的是，他在学习新语言的时候特意把 AI 关了以便能自己练习，却发现已经出现不适应了。

当意识到只有编辑器中只有自己和光标的时候，我感到一种恐惧。

最新版的 GitHub Copilot X，还将这种效率提升扩展到了写代码之外，软件开发流程的方方面面。

Thomas Dohmke 在演讲中表示：

成为 10 倍程序员不需要去努力 10 倍，而是在每个流程都使用 AI。

GitHub Copilot X 目前正在排队内测中，从网友反馈来说，资格发放速度还是挺慢的。

如果你比较着急，GitHub 的微软爸爸现在也提供了一个“插队”方法。

注册参加 5 月 23 日的微软 Build 开发者大会，就能提前尝鲜。

参考链接：

[1]https://rio.websummit.com/

[2] https://weibo.com/6105753431/MCH1llPeX

[3] https://twitter.com/karpathy/status/1608895189078380544

[4]https://twitter.com/msdev/status/1653851927921188866?s=20

贪吃蛇小游戏：

https://hubberboss.github.io/cobra/

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：梦晨 明敏