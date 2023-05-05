《英雄联盟》公布国家集训队名单，刘青松、喻文波等在列

IT之家 5 月 5 日消息，《英雄联盟赛事》发布公告：

根据国家体育总局有关指示和工作部署，及《关于第十九届杭州亚运会电子竞技项目国家集训队参赛人员推荐的相关说明》要求，综合考虑英雄联盟项目教练员及运动员近期国际大赛表现、国内联赛成绩、综合职业素养，并通过讨论审核，报国家体育总局体育信息中心备案后，择优推荐杭州亚运会电子竞技英雄联盟项目国家集训队名单如下，现对该名单进行公示。 杭州亚运会电子竞技英雄联盟项目国家集训队全体成员，将竭尽所能，认真备战，全力以赴，为国争光！

IT之家从名单获取到，Lwx（林炜翔）、Crisp（刘青松）、JackeyLove（喻文波）、Ming（史森明）、Xiaohu（李元浩）、Wei（闫扬威）、Light（王光宇）等备受欢迎的选手均在名单中。

腾讯电竞在 4 月 20 日发布关于第十九届杭州亚运会电子竞技项目国家集训队参赛人员推荐相关说明，表示陆续开展相关参赛人员的推荐工作。杭州亚运会电子竞技项目国家集训队参赛人员推荐整体流程包含：集训队教练员面试竞聘、集训队运动员候选人集中训练、集训队参赛人员推荐名单拟定，以上所有流程将经过严格内部审核，于一定范围内征求专家意见后报信息中心。