IT之家 5 月 5 日消息,根据 AMC Theatres 网站显示的数据,即将在北美上映的《蜘蛛侠:纵横宇宙》片长为 2 小时 16 分钟。如果属实,那这部电影将成为有史以来最长的动画电影之一。

动画电影通常面向儿童,由于不希望失去观众的注意力,通常会控制片长。例如《超级马里奥兄弟》电影的时长为 1 小时 32 分钟。

如果《蜘蛛侠:纵横宇宙》片长真的为 136 分钟,将成为有史以来第 22 长的动画电影,他将会和四部 136 分钟长的电影并列。

IT之家注:《In This Corner of the World》动画电影时长最长,达到了 168 分钟。

《蜘蛛侠:纵横宇宙》是由索尼电影娱乐公司、漫威娱乐等联合出品。该片讲述了“小黑蛛”迈尔斯・莫拉斯,誓言打破三代蜘蛛侠都曾经历的“救一个人还是整个宇宙”的命运魔咒,孤身对抗由蜘蛛侠 2099 领军的蜘蛛联盟故事。

该片于 2023 年 6 月 2 日在中国内地及北美地区同步上映。