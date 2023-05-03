联动《银河护卫队 3》电影，微软恢复 Zune 网站：专注 STEM 研究

IT之家 5 月 3 日消息，根据国外科技媒体 Windows Central 报道，微软已恢复上线 Zune 网站。重新上线的 Zune 网站不再是音乐播放器，而是重点关注 STEM（科学，技术，工程和数学）研究。

微软本次恢复 Zune.net 网站，同时也是联动《银河护卫队 3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）电影的结果之一。

在星爵在《银河护卫队 2》电影片尾中使用 Zune 之后，漫威电影的粉丝和微软的狂热者强烈要求微软恢复 Zune。

重新上线的 Zune 网站专注于 STEM 研究，提供了如何在太空中进行科学研究的多个链接，一段视频展示了 Redwire 工程师在零重力下进行 3D 打印。

Zune 最初是微软公司 2006 年 9 月 14 日正式宣布推出的便携媒体播放设备（Portable Media Player）的名称，它同时也是驱动该设备的软件，及获取和分享媒体内容的服务之名称。

IT之家注：《银河护卫队 3》是一部 2023 年美国超级英雄电影，改编自漫威漫画旗下超级英雄团队银河护卫队的故事，由漫威影业制作、沃尔特迪士尼影业发行。

电影为 2017 年电影《银河护卫队 2》的续集，同时为“漫威电影宇宙”的第 32 部电影作品，属于漫威电影宇宙第五阶段，由詹姆斯・古恩编剧和执导。