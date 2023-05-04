智能手机销售持续疲软，高通 Q2 净利润同比下降 42% 前景黯淡

IT之家 5 月 4 日消息，高通今日公布了截至 3 月 26 日的第二财季业绩，季度营收和利润均低于华尔街预期。高通称智能手机行业将需要更长的时间才能用完多余的芯片库存，然后新的订单才会到来，高通预计芯片营收为 69 亿至 75 亿美元。

财报显示，高通当季营收 92.75 亿美元（当前约 641.83 亿元人民币），同比下降 17%；净利润 17.04 亿美元（当前约 117.92 亿元人民币），同比下降 42%。

受此消息影响，高通股价在盘后交易中下跌近 7%。截至IT之家发稿，高通美股盘后跌幅还剩 6.59%。此前该公司表示，其预测也考虑到了宏观经济逆风和全球手机销售疲软的影响。

虽然高通希望下半年在中国的智能手机销售能够复苏，但其 CEO 克里斯蒂亚诺・阿蒙在电话会议上告诉投资者，“我们没有看到有意义的复苏的证据，也没有将改善纳入我们的规划假设。”

该公司表示，其芯片收入预期较上一季度的降幅大于正常水平，主要是由于“一个只使用调制解调器的手机客户购买芯片的时机”。

高通没有透露该客户的名字，但 Summit Insights Group 的分析师 Kinngai Chan 表示，该客户是苹果公司，该公司将生产自己的应用处理器。据悉，苹果是高通基带芯片的最大买家，而不是包括基带和 AP 的主要旗舰芯片。

Canalys 分析师 Runar Bjorhovde 表示:“联发科正在大力进军高端市场”“高通非常愿意与任何能帮助其进一步向高端市场发展的公司合作，我认为三星是高通需要保护的大客户。”

阿蒙表示，当华为退出智能手机市场时，苹果夺取了部分高端手机市场份额，导致搭载高通旗舰处理器的安卓手机出现净亏损。

高通首席财务长 Akash Palkhiwala 表示，二手手机也开始蚕食高端手机的销售，并指出这已纳入高通的预估，该公司正在密切关注。

高通预计第三季总营收为 81 - 89 亿美元（当前约 615.88 亿元人民币），低于路孚特 (Refinitiv) 分析师预计的 91.4 亿美元。该公司预计调整后每股收益为 1.70 - 1.90 美元，分析师预期为 2.16 美元。

各部门业绩：

高通第二财季来自设备和服务的营收为 78.46 亿美元，相比之下去年同期为 94.17 亿美元；来自授权的营收为 14.29 亿美元，相比之下去年同期为 17.47 亿美元。

按具体业务部门划分：

（1）高通 CDMA 技术集团第二财季营收为 79.42 亿美元，与去年同期的 95.48 亿美元相比下滑 17%；税前利润为 21.07 亿美元，与去年同期的 33.40 亿美元相比下滑 37%；税前利润在营收中所占比例为 27%，相比之下去年同期为 35%，同比下滑 8 个百分点。

在 CDMA 技术集团内部：

- 第二财季来自于手机芯片业务的营收为 61.05 亿美元，与去年同期的 73.49 亿美元相比下滑 17%；

- 第二财季来自于汽车芯片业务的营收为 4.47 亿美元，与去年同期的 3.71 亿美元相比增长 20%；

- 第二财季来自于物联网业务的营收为 13.90 亿美元，与去年同期的 18.28 亿美元相比下滑 24%。

（2）高通技术授权集团第二财季营收为 12.90 亿美元，与去年同期的 15.80 亿美元相比下滑 18%；税前利润为 8.71 亿美元，与去年同期的 11.54 亿美元相比下滑 25%；税前利润在营收中所占比例为 68%，相比之下去年同期为 73%，同比下滑 5 个百分点。

成本和支出：

高通第二财季总运营成本和支出为 71.85 亿美元，相比之下去年同期为 73.06 亿美元。其中，营收成本为 41.53 亿美元，相比之下去年同期为 46.48 亿美元；研发支出为 22.10 亿美元，相比之下去年同期为 20.34 亿美元；销售、总务和行政支出为 6.14 亿美元，相比之下去年同期为 6.24 亿美元；其他支出为 2.08 亿美元，相比之下去年同期为零。