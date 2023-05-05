Nothing Phone (1) 手机开始推送 Nothing OS 1.5.4 更新：优化 4G / 5G 切换功能降低功耗

IT之家 5 月 5 日消息，Nothing 此前推出了 Nothing Phone (1) 手机，采用简约设计和透明机身，现在该机面向全球开始推送 Nothing OS 1.5.4 更新，解决了一些问题，带来了优化体验。

本次更新大约 119 MB，并且正在分阶段推出，用户可以前往“设置 > 系统 > 系统更新”来检查是否可用。

IT之家附上更新内容：

本次更新中最重要的变化之一是新的反馈功能，允许用户报告任何问题或向开发人员提出建议。此新功能可帮助开发人员不断改进操作系统。

本次更新还通过优化 4G / 5G 网络切换功能降低了待机功耗，此优化可确保用户的手机在空闲时使用更少的电量，这意味着可以享受更长的电池续航。快捷设置中的蓝牙功能也进行了优化，接入配对设备更加方便。

此次更新引入了更流畅的二维码交易，可直接通过相机应用程序扫描 UPI 二维码，并在设备上选择支付应用程序来完成交易，此功能仅在部分地区可用。

本次更新优化了指纹解锁体验，更加灵敏准确；弹出视图动画现在更流畅，提供更无缝体验。

其他改进包括集成 Google 安全中心和对白俄罗斯语、保加利亚语、马其顿语、俄语、塞尔维亚语和乌克兰语的 NDot Cyrillic 字体支持。

此更新还解决了用户报告的几个问题，包括弹出视图期间的冻结问题、改进“快速设置”中通知显示、面部解锁设置期间错误消息以及更快速的来电通知。

除了此次更新之外，Nothing Phone (1) 还将在未来几周内为测试用户推送 Android 14 Beta 1 更新，Nothing Phone (2) 新手机将于今年夏天推出。