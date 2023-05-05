微软 Win11 文件资源管理器标签页悄然改进：支持拆分 / 合并窗口，拖动更好用

IT之家 5 月 5 日消息，今年早些时候，微软在 Windows 11 中为文件资源管理器引入了标签页，不过功能还比较简单，性能也算不上优秀。

根据爆料人 PhantomOfEarth 发现的信息，微软在 Windows 11 Build 23451 预览版中对文件资源管理器进行了隐藏改进，让标签页拖动功能更加好用。

从视频中可以看到，文件资源管理器标签页将支持拖动拆分 / 合并窗口，并且可以通过拖动标签页来移动窗口位置，更像浏览器标签页的实现方式了。

IT之家为大家列出开启方法（有风险，不要在主力机上开启）：

升级 Windows 11 系统到 Dev 预览版 23451

从 GitHub 存储库下载 Vive Tool

提取 Vive Tool 文件到某个目录

以管理员身份启动 Windows 终端，切换到命令提示符

使用 CD 命令导航到 Vive Tool 的文件夹。例如，CD C:\Vive

输入以下命令并按回车：

vivetool /enable /id:39661369

重启电脑

如果要恢复更改，可以使用命令：

vivetool /disable /id:39661369