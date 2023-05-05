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微软 Win11 文件资源管理器标签页悄然改进：支持拆分 / 合并窗口，拖动更好用

2023/5/5 18:25:34 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 5 月 5 日消息，今年早些时候，微软在 Windows 11 中为文件资源管理器引入了标签页，不过功能还比较简单，性能也算不上优秀。

根据爆料人 PhantomOfEarth 发现的信息，微软在 Windows 11 Build 23451 预览版中对文件资源管理器进行了隐藏改进，让标签页拖动功能更加好用

从视频中可以看到，文件资源管理器标签页将支持拖动拆分 / 合并窗口，并且可以通过拖动标签页来移动窗口位置，更像浏览器标签页的实现方式了。

IT之家为大家列出开启方法（有风险，不要在主力机上开启）：

  • 升级 Windows 11 系统到 Dev 预览版 23451

  • 从 GitHub 存储库下载 Vive Tool

  • 提取 Vive Tool 文件到某个目录

  • 以管理员身份启动 Windows 终端，切换到命令提示符

  • 使用 CD 命令导航到 Vive Tool 的文件夹。例如，CD C:\Vive

  • 输入以下命令并按回车：

vivetool /enable /id:39661369

  • 重启电脑

如果要恢复更改，可以使用命令：

vivetool /disable /id:39661369
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关键词：文件资源管理器Win11

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