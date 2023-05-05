文石推出 10.3 英寸快刷彩墨平板 Tab10 C，4099 元起

IT之家 5 月 5 日消息，文石 BOOX Tab10C 今晚发布，搭载 10.3 英寸彩色墨水屏，售价 4099 元起。

据介绍，文石 BOOX Tab10C 采用了最新的 Kaleido 3 面板，尺寸为 10.3 英寸，黑白像素密度为 300ppi，彩色像素密度为 150ppi。

官方称，文石 BOOX Tab10C 支持 4096 级压感笔，24ms 低延迟。此外，这款产品搭载了独立显示芯片，应用刷新更流畅。

配置方面，这款彩墨平板搭载高通处理器，配备 4GB 内存和 128GB 闪存，电池容量 6300mAh。

IT之家附 E Ink Kaleido 3 面板介绍如下：

该面板提供 16 灰阶与 4,096 色，适合显示丰富色彩的图像信息。官方称，通过优化电子纸模组结构的设计，E Ink Kaleido 3 相比于前一代 E Ink Kaleido Plus，色彩饱和度提升 30%。

E Ink Kaleido 3 以彩色印刷式电子纸技术 ( Print Color ePaper technology）为基础，运用 RGB 色彩显示原理，让黑白的电子纸薄膜呈现温润的彩色显示表现。在色彩表现方面，色彩显示的鲜艳度也明显提升，并同时增加视觉感受的清晰度，提供更细致与舒适的彩色数字内容阅读体验。

除了改善色彩表现之外，E Ink Kaleido 3 还配置了由 E Ink 前光设计团队所设计的前光 – “E Ink ComfortGaze”，E Ink ComfortGaze 前光技术可减少从显示屏表面反射的蓝光量，在阅读时提供更优异的舒适感，与上一代前光设计相比，BLR（Blue Light Ratio）和 BLTF （Blue Light Toxicity Factor）分别降低多达 60% 及 24%。