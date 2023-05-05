R7 7840U 掌机游戏测试：《原神》1200p 60fps，《艾尔登法环》800p 60fps

IT之家 5 月 5 日消息，AOKZOE 现已放出其最新 A1 Pro 掌机的游戏测试，数据显示 R7 7840U 的 780M 核显已经能在 800p 或 1200p 分辨率下流畅运行最新的游戏作品。

如上图所示， R7 7840U 掌机可在 1200p 分辨率下高画质 60fps 运行《地平线 5》以及中画质 60fps 运行《原神》。分辨率降到 800p 后，这款掌机可中画质 60fps 运行《艾尔登法环》，高画质 60fps 运行《怪物猎人：世界》。

AOKZOE 最新的 A1 Pro 掌机现已在海外开启众筹，搭载 R7 7840U 处理器，标配 32GB + 512GB 售价 799 美元（IT之家备注：当前约 5537 元人民币）。

AOKZOE 在其商品介绍页面公布了 R7 7840U 配合 LPDDR5X-6400 内存的性能。

CPU 方面，在 Cinebench R23 跑分中，R7 7840U 单核 1756 分，与 i7-12700H 差不多；多核 14730 分，与上代 R9 6900HX 差不多。

核显方面，在 3DMark 测试中，Radeon 780M 核显配合 LPDDR5X-6400 内存的表现介于 RTX 2050 和 GTX 1650 Ti 之间。