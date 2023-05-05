《复联 4》后漫威电影宇宙最佳：《银河护卫队 3》豆瓣开分 8.7

IT之家 5 月 5 日消息，漫威《银河护卫队 3》电影于今日在中国大陆和北美上映，根据各大电影评分平台的数据，该作成为了《复仇者联盟 4》之后罕见的漫威高分作品。

《银河护卫队 3》豆瓣开分达 8.7，爆米花指数达 96%，漫威影业更是在营销内容中指出为“漫威电影宇宙影史最高”，不过这一称号还得等到后续分数稳定后确认，毕竟《复仇者联盟 4》的豆瓣开分达到了 9.2，目前为 8.5。

此外，猫眼专业版数据显示，电影《银河护卫队 3 》上映首日 ，观影人次已突破 100 万，商业成绩预计会不错。

电影介绍称，《银河护卫队 3》承接前作，银河护卫队成员们已经在不毛之地上安顿了下来。然而，由于火箭浣熊（布莱德利・库珀 Bradley Cooper 配音）的动荡往事的侵扰，他们的生活很快被打破。“星爵”彼得・奎尔（克里斯・帕拉特 Chris Pratt 饰）依然迷失在失去卡魔拉（佐伊・索尔达娜 Zoe Saldana 饰）的痛苦中，但是他必须团结起他的团队，前往执行一项危险的任务，只为营救火箭浣熊。如果这项任务失败，那么为人熟知的银河护卫队有可能就此走向终结。

截至IT之家发文，《银河护卫队 3》的豆瓣评分降到了 8.6 分，IMDB 评分为 8.4。