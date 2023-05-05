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香橙派 Orange Pi 将推首款掌机：搭载 6800U / 7840U / RK3588，可选 Win / Linux 版

2023/5/5 22:12:36 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 5 月 5 日消息，深圳市迅龙软件有限公司旗下开源产品品牌香橙派（Orange Pi）官方确认，将于国庆节期间推出旗下首款掌机产品

根据官方确认的消息，香橙派 Orange Pi 掌机有 Windows 和 Linux 版可选，其中 Windows 版搭载 AMD R7 6800U 或 AMD R7 7840U 处理器，Linux 版搭载瑞芯微的 RK3588 处理器。

从放出的渲染图可以看到，这款张继采用了类 Xbox 手柄布局，以及香橙派的标志性橙黑配色。该掌机采用 7 英寸屏幕，暂定 2023 年国庆节（10 月 1 日）期间发售，官方暂未公布定价，IT之家小伙伴们可以期待一下。

AMD R7 7840U 处理器凭借 780M 强大核显，成为了众多新一代掌机的首选处理器，在 3DMark 测试中，Radeon 780M 核显配合 LPDDR5X-6400 内存的表现介于 RTX 2050 和 GTX 1650 Ti 之间

AMD R7 6800U 则是上一代掌机的常见处理器，搭载 6nm Zen3+ CPU 核心架构，680M 核显搭载 RDNA2 架构。

瑞芯微 RK3588 则是于 2021 年底推出的高性能 ARM 架构芯片，采用 8nm 制程工艺，搭载 ARM Mali-G610 MC4 GPU，以及 4*Cortex-A76 + 4*Cortex-A55 八核 CPU，因此该款也可作为安卓掌机使用。

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关键词：香橙派Orange Pi掌机

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