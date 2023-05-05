诺基亚发布首个 CE 认证的 5G 一体化无人机解决方案

IT之家 5 月 5 日消息，诺基亚贝尔官方微信公众号今日更新文章，宣布推出首个经欧盟 CE 认证的 5G 一体化无人机解决方案。

IT之家从诺基亚贝尔官方微信公众号处获悉，这一 5G 一体化无人机解决方案包括诺基亚无人机、对接站、双云台相机和诺基亚 MXIE 边缘云处理器。其在运行时通过 4G / LTE 和 5G 网络连接，具有高可靠性。同时，超视距（BVLOS）的操作与实时动态（RTK）定位提高了它的态势感知能力。

消息显示，诺基亚无人机网络解决方案可用于远程搜索和救援活动，并在危险环境中评估损害。诺基亚无人机还可以通过编程来管理自主预定的飞行活动，或用于管理常规远程设备检查。对接站可以保护无人机，以及传感器设备或双云台相机的有效负载，免受外部危险和恶劣天气的影响，并为无人机远程充电，准备下一次飞行。

当与诺基亚 MXIE 配合使用时，诺基亚无人机的数据可以在边缘云中实时收集和处理。开放的 API 框架使各机构和企业能够搭载预集成的诺基亚以及第三方应用程序和系统，并借助众多公共安全和工业 4.0 用例，实现无人机自动化，包括物体识别、追踪和网络测量。