Unity 拿出最佳业绩财报后再裁员 8%，中层岗位受影响

IT之家 5 月 5 日消息，据华尔街日报报道，在过去一年里已经裁员两次的 Unity，日前又开始了新一轮的精简。

Unity 此次将减少约 600 名员工，差不多占到全球人员总量的 8%。三次裁撤之后，Unity 的员工总数从超过 8000 人降到了 7000 人左右，同时该公司也打算在未来削减全球办公室的数量。

对于裁员一事，Unity 代表未做过多评价，但其 CEO John Riccitiello 接受华尔街日报采访时表示：“这都是为了让 Unity 能实现更高的增长。很明显，我们的企业存在过多的层级。”

报道称，在此次 Unity 裁员中，一些中层管理人员会受到影响。另外从今年六月开始，Unity 也会转换为混合工作模式，员工预计每周有三天需要到办公室工作。

与其他企业因业绩不佳而裁员不同，不久前 Unity 刚刚拿出了公司史上表现最好的季度财报和年报。他们在 Q4 的营收达到 4.51 亿美元（IT之家备注：当前约 31.16 亿元人民币），同比大增 43%，这也是 Unity 成为上市公司后第一个盈利的季度。但这样的成绩似乎并未打动投资者，自年初以来 Unity 的股价下跌了 11%。