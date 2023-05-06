邀请 Ed Sheeran 拉开帷幕，苹果推出第二季 Apple Music Live

IT之家 5 月 6 日消息，苹果宣布 Apple Music Live 第二季将于 5 月 10 日回归，邀请创作歌手艾德・希兰（Ed Sheeran）拉开序幕。

链接：apple.co/AMLEdSheeran

苹果公司将于太平洋时间 5 月 10 日星期三中午 12 点（北京时间 5 月 11 日凌晨 3 点），直播 Sheeran 在英国伦敦 Eventim Apollo Theater 的现场音乐会。

Sheeran 将会在这场活动中演唱最新专辑“-”（读作“Subtract”减号），Apple Music 和 Apple TV+ 订阅用户可以免费观看。

IT之家附苹果官方新闻稿介绍如下：

Sheeran 向内探求而发自内心创作的新专辑《-》现在可于 Apple Music 上串流播放。这张内含 14 首歌曲的专辑由 The National 的 Aaron Dessner 制作。

在他的 Apple Music Live 表演中，Sheeran 将聚焦启发他创作这张专辑的一连串人生事件。

Sheeran 表示：“很高兴与你分享我的《Subtract》专辑演出。那天我真的很紧张，因为那是我第一次表演新专辑的曲目。Aaron 和优秀的乐队赋予这个演出生命，我很荣幸能与他们合作。那是一个情绪满溢的夜晚，但我很高兴我们能把它记录下来”。