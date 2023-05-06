英飞凌推出新款双口 USB-C 充电方案：支持多媒体共享，已在理想 L9 部署

IT之家 5 月 6 日消息，英飞凌现已推出 EZ-PD USB-C PD 解决方案，支持车载充电应用和多媒体共享功能。

据介绍，这款双端口 USB-C PD（充电）解决方案集成了用于车载充电应用的升压控制器，符合最新的 USB Type-C 和 PD3.1 规范，并获得了 AEC Q-100 认证。

该 USB-C PD 解决方案可专门用于支持 Display port ，即 USB-C Alternate 模式的汽车应用。理想 L9 上部署了该解决方案，不仅能够利用 USB 接口给电子设备充电，还能将电子设备与汽车连接在一起，实现多媒体共享。此外，EZ-PD CCG7D 尤其适用于车载充电应用，例如头显充电器、汽车后座充电器、汽车后座娱乐系统等。

IT之家附英飞凌 EZ-PD CCG7D 充电方案介绍：

基于 CCG7D 的 alternate 模式解决方案配备了双 USB-C 端口，其中一个端口支持 DP-Sink，另一个端口支持 DP-Source，因此能够在车内打造一个双向多媒体娱乐中心，在为 USB 设备充电的同时，还可以将视频从手机或个人电脑（PC）传输至汽车显示屏和 / 或将视频发送至 VR 眼镜。CCG7D 高度集成，有效降低了 BOM 成本，并减少了占板面积，能够为解决方案的每个端口都提供高达 100 W 的输出功率。除了 CCG7D 之外，英飞凌还可以提供一款单端口版本的器件 ——EZ-PD CCG7S，此版本同样符合 AEC Q-100 标准。