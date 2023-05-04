中国电动汽车充电专利领先全球，接近于美国的三倍

北京时间 5 月 4 日消息，东京专利分析公司 Patent Result 发布的报告显示，与其他任意国家的竞争对手相比，中国企业提交了更多与电动汽车充电和换电相关的专利申请，在关键技术方面取得了长足进步，使充电体验更快、更方便。

报告称，2010 年到 2022 年，中国企业在这些领域提交了 41,011 项专利申请。虽然排名靠前的中国企业不多，但中国在这一领域的参与者数量之多使得他们提交的申请总量比日本公司多出大约 50%。日本企业以 26,962 项专利位居第二。德国排在第三，专利数量为 16,340 项；美国为 14,325 项，排在第四；韩国以 11,281 项排在第五。

许多中国企业似乎专注于更快的充电时间，这是推动电动汽车广泛普及的关键一步。在他们累计申请的专利中，17% 涉及快速充电技术，10% 涉及电池更换技术，远高于日本、德国和美国汽车制造商的 1% 至 3%。中国企业关注的其他重点领域包括充电站的设计和控制、电力传输和无线充电。

咨询公司 Arthur D. Little 东京办事处的管理合伙人铃木博藤 (Hiroto Suzuki) 表示：“电动汽车市场在中国迅速成熟，导致公司之间的竞争加剧。充电的便利性已经成为区分不同车型的重要方式。”