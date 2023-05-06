TCG 游戏《万智牌：竞技场》上线 Steam 页面，预计 5 月 23 日正式解锁

IT之家 5 月 6 日消息，TCG 游戏《万智牌：竞技场》近日正式上线 Steam 页面，预计将在 5 月 23 日正式解锁。需要注意的是，目前在 Steam 上上线的《万智牌：竞技场》系锁国区（即国内 IP 无法登录），不支持中文。该作的国服由腾讯代理，具体上线时间待定。

消息显示，《万智牌：竞技场》于 2018 年在 PC 平台首发公测，2019 年正式发布，2020 年初登陆 Epic，在 2022 年宣布将登陆 Steam 和主机平台。

配置方面，这款游戏最低配置要求 Windows 7 操作系统、AMD Athlon 64X2 Daul Core 5600 + 处理器、GeForce GTX 8800 处理器即可流畅运行。

IT之家附《万智牌：竞技场》游戏简介：