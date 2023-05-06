TCG 游戏《万智牌：竞技场》上线 Steam 页面，预计 5 月 23 日正式解锁

IT之家 5 月 6 日消息，TCG 游戏《万智牌：竞技场》近日正式上线 Steam 页面，预计将在 5 月 23 日正式解锁。需要注意的是，目前在 Steam 上上线的《万智牌：竞技场》系锁国区（即国内 IP 无法登录），不支持中文。该作的国服由腾讯代理，具体上线时间待定。
消息显示，《万智牌：竞技场》于 2018 年在 PC 平台首发公测，2019 年正式发布，2020 年初登陆 Epic，在 2022 年宣布将登陆 Steam 和主机平台。
配置方面，这款游戏最低配置要求 Windows 7 操作系统、AMD Athlon 64X2 Daul Core 5600 + 处理器、GeForce GTX 8800 处理器即可流畅运行。
IT之家附《万智牌：竞技场》游戏简介：
《万智牌：竞技场》是世界首款“集换式卡牌游戏”——《万智牌》的最新电子版。诞生于 1993 年的《万智牌》是世界首款“集换式卡牌游戏”。历经二十余年发展，《万智牌》已出版了两万余张卡牌，在全球拥有千万玩家。《万智牌：竞技场》在还原卡牌收集、构组套牌等核心玩法之余，增加了炫酷的卡牌与对战特效，并对游戏视听体验进行了全方位升级。