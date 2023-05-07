来自微软的反击：金牌律师助阵，势在推翻英国 CMA 对动视暴雪收购案的裁决

IT之家 5 月 7 日消息，4 月 26 日，英国竞争与市场管理局（CMA）宣布阻止微软 690 亿美元（IT之家备注：当前约 4767.9 亿元人民币）收购动视暴雪案的进行，理由是担心它会对未来的云游戏市场竞争产生影响。对此，微软明确表示将进行上诉。

据《电讯报》，微软已经聘请了“专业对抗欧盟反垄断诉讼”的顶级高手 —— 丹尼尔・比尔德（Daniel Beard），试图推翻 CMA 的裁决。据称，在 CMA 的最后裁决阶段，他曾代表微软参加了听证会的后期阶段。

据公开资料，丹尼尔・比尔德隶属于总部位于伦敦的律师事务所 Monckton Chambers，在竞争法领域非常专业，被广泛认为是律师界在竞争、欧盟、监管和公法方面的头牌之一，近年来已多次推翻了欧盟对美国企业数百万美元的罚款。

简单来说，此人曾代表苹果针对欧盟 130 亿欧元（当前约 990.6 亿元人民币）的税收要求上诉成功，代表英特尔推翻了十多年前对一起 11 亿欧元（当前约 83.82 亿元人民币）罚款，还曾代表 Sky 以及 Tesco 推翻政府的决定。

消息人士称，他们相信布鲁塞尔将通过此次交易，只需要微软承诺某些承诺，让使命召唤等游戏在其他平台上可用。他预计欧盟将在未来两周内作出决定。

如果微软成功上诉 ，案件可以发回 CMA 重新考虑其决定。如果 CAT 拒绝，微软可以将案件提交至高级法院上诉法庭。

当然，目前微软在美国还有一场官司要处理，因为美国联邦贸易委员会（FTC）在 12 月表示将起诉该公司，以阻止此次交易。此前业界普遍认为 FTC 是用形式表明自己的立场，如果英国和欧盟都同意的话，FTC 自然会撤销诉讼。

动视暴雪首席执行官 Bobby Kotick 表示，公司将支持微软的上诉，“我们对这场案件充满信心，因为事实是站在我们这边：这笔交易有利于竞争。”Kotick 表示，过度监管将意味着该公司将重新评估其在英国的扩张计划。

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