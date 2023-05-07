0.52 元/GB 探底：三星 980 PRO 固态硬盘京东六期免息（7000 MB/s）

三星 980 PRO SSD 国行版固态硬盘于 2020 年 9 月 22 日上架，其为消费型 PCIe4.0 NVMe SSD，发售价为 1899 元。

京东自营今日直降至 569 元，支持 6 期免息（94.8 元 / 月）。

2T 版直降至 1049 元，折合 0.52 元 / GB 探底好价：

另外，5 月期间下单此款的小伙伴，晒单后可抽 5~100 元京东 E 卡（1 星差评也可抽，但需至少评论一个字），具体规则详见活动页面底部：点此查看。

三星 980 PRO SSD 1TB 版本的连续读写速度可分别达到 7000MB/s 和 5000MB/s，随机读写的 IOPS 值为 1000K / 1000K。

采用了标准的 M.2 2280 规格，可用于 AMD 的 X570 平台和英特尔的 Z490 (Rocket Lake) 平台。

980 PRO 针对处理数据密集型应用进行了优化，是处理 4K 和 8K 内容、玩图像密集型游戏的消费者和专业人士的选择。所有关键组件，包括定制的 Elpis 控制器，V-NAND 和 DRAM，均在内部进行设计，可充分发挥 PCIe 4.0 的潜力，这使 980 PRO 能够提供高达 7,000 MB/s 和 5,000 MB/s 的顺序读取和写入速度，以及高达 1,000K IOPS 的随机读取和写入速度。

980 PRO 具有出色的热控制解决方案，可有效提高可靠性，三星 980 PRO 在控制器上涂覆了镍涂层，并在固态硬盘背面采用铜箔散热标签，同时配备动态散热保护技术，有效散热减少性能波动。这些创新的散热功能保证这款 SSD 保持紧凑、纤薄的 M.2 外型。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

【广告】