消息称三星 S23 Ultra 手机下次固件更新后相机将新增 2x 人像模式

IT之家 5 月 6 日消息，数码博主 @i 冰宇宙 今日发文表示，三星 S23 Ultra 手机下次固件更新后相机将新增 2x 人像模式。目前，暂未有更多相关信息曝光。

值得一提的是，根据IT之家此前报道，三星在今年 4 月向国行版三星 S23 系列推送了新系统升级，针对相机功能进行了升级，包括以下内容：

相册应用增加一项新特性，允许删除相机拍摄后正在处理中的照片；

让拍照速度更快。三星调整了 AF 机制，当用户按下拍摄按钮时，即使没有完全对焦，用户也可以拍照。用户如果想要和此前一样，在完成对焦后进行拍摄，可以在最新版 Camera Assistant 中进行更改；

开启 Super Steady On 之后，改进室内光线不足场景下的画面清晰度和闪光灯算法；

修复了拍摄时左侧间歇性显示一条绿线的问题；

修复了后置摄像头禁用 Auto FPS 状态下，拍摄 FHD60 视频的稳定性；

修复了在光线不足清下拍摄天空有时候出现线状条纹噪点的问题；

修复了 Camera Assistant 中选择拍摄速度 > 高分辨率 > 速度优先之后，在弱光下拍摄时出现故障的问题；

修复结束第 3 方视频应用通话后，间歇性无法识别人脸的问题；