消息称英特尔 Arrow Lake 核显基于 Xe-LPG+ 改进架构而非 Xe²，搭载新一代媒体引擎

IT之家 5 月 7 日消息，消息人士 @Bionic_squash 称 Intel Arrow Lake 的 iGPU 基于 Xe-LPG 架构的改进版 ——Xe-LPG+，而不是之前爆料的 Xe²-LPG，不过新的 iGPU 确实将搭载新一代媒体引擎。

此前曾有英特尔工程师泄露了一段路线图，表明 Meteor Lake 和 Lunar Lake 中的 iGPU 都将采用类似的 Xe-LPG 架构。

Xe - Alchemist GPU

Xe 2 - Battlemage GPU

Xe3 - Celetistal GPU

根据IT之家此前报道，英特尔计划在今年晚些时候推出的 Meteor Lake 将采用 Xe-LPG 架构核显，基于台积电 5nm 工艺打造，最高 128EU，频率高达 2.1GHz，计算性能超 4 TFLOPs，支持 DirectX 12 Ultimate 和 XeSS 技术。

此外，该系列处理器将拥有全新的 Adamantine L4 缓存，这将给核显性能带来很大的提升，甚至理论上可接近 RTX 3050，但实际上恐怕很难。相对地，Arrow Lake 可能会提升到 192 个 EU，有望在图形方面带来一些提升。

作为 Xe Alchemist iGPU 的后续产品，如果正常演进的话，15 代酷睿 Lunar Lake 可能会率先采用基于 Xe2 LPG 架构的 Battlemage GPU，而 16 代酷睿 Panther Lake 上的 Xe3 LPG 预计将采用全新的 Celestial GPU。

当然，这些后续产品恐怕还需要数年时间才能推出，我们现在不妨期待一下 Meteor Lake 和 Lunar Lake 中的第一代 Xe GPU 表现如何，希望它不要令人失望。