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消息称英特尔 14 代酷睿核显性能超过 AMD 780M，接近 RTX 3050

2023/5/6 20:15:57 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 5 月 6 日消息，海外硬件爆料人 Moore's Law is Dead 放出了有关英特尔 14 代酷睿 Meteor Lake 移动处理器核显性能的爆料，称其接近笔记本 RTX 3050 水平。

根据该爆料人绘制的图表，在 45W 性能释放下，14 代酷睿移动处理器的 128EU 核显性能在 AMD Radeon 780M 和 AMD 下一代核显之间，强于 50W 的 GTX 1650 独显，接近 35W 的 RTX 3050

据爆料，Meteor Lake 将采用 Xe-LPG 架构核显，台积电 5nm 工艺打造，最高 128EU，频率高达 2.1GHz，计算性能超 4 TFLOPs，支持 DirectX 12 Ultimate 和 XeSS 技术。此外，该系列处理器将拥有全新的 Adamantine L4 缓存，这将给核显性能带来很大的提升。

IT之家汇总 Meteor Lake 此前消息如下：

新一代处理器 Meteor Lake 将在 2023 年下半年推出。Meteor Lake 将采用 Intel 4 工艺和外部工艺，并且首次引入“Tile”设计，集成 CPU、SOC、核显和 IOE 芯片。

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关键词：英特尔核显

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