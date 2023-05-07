荣耀“全球青年计划”升级：总奖金池超 175 万元，已开启开发者大赛、创意精英挑战赛

IT之家 5 月 7 日消息，2023 年荣耀全球青年计划全面升级，总奖金池超 175 万元，其中科技美学类比赛奖金 102 万元，科技创新类比赛奖金 72 万元。除了奖金外还有招聘 PASS 卡、作品应用机会、展览曝光机会、开发者极速认证、行业交流机会等权益。

IT之家从官网获取到，2023 年荣耀全球青年计划包含四项比赛：全球设计大赛、创意精英挑战赛、开发者大赛、原创音乐大赛，目前已开放创意精英挑战赛和开发者大赛。

创意精英挑战赛：

赛题 1：Magic Live 智慧引擎，智慧服务，越用越好用。请结合 Magic Live 的 AI 理念、能力，以“手机如何更好地给用户提供主动服务”为命题进行创意场景方案设计。

赛题 2：MagicRing 信任环，智慧互联，便捷高效。请结合 MagicRing 信任环的理念、能力，如鼠键共享、通知共享、通话共享，进行 App 功能创想和设计，提升特定场景的用户体验。

赛题 3：手机卡顿、续航、发热和安全一直是用户对基础体验最为关注的焦点，如何让手机更加稳定、流畅、安全，进行技术架构和能力建设方案的设计，更好的提升手机的基础体验。