腾势汽车五一用户出行报告：行驶总里程 1111.55 万公里，总时长 29.3 万小时

IT之家 5 月 7 日消息，腾势汽车公布五一用户出行报告，行驶总时长 292974 小时，行驶总里程 11115495 公里。其中燃油驱动总里程 4918515 公里，纯电驱动总里程 6196980 公里。

IT之家从报告中得知，旅途期间用户打卡最多的城市 TOP3：长沙、西安、成都。旅途中用户选择智能驾驶辅助总计 32493 次，其中 ICC 智能巡航使用 6583 次、LDA 车道偏离辅助唤起 3230 次、ELKA 紧急车道保持辅助唤起 5834 次、ILCA 交互式变道辅助使用 3491 次、APA 自动泊车辅助使用 3681 次、CCT 舒适控制共 9674 辆开启。

旅途期间用户通过唤醒“你好，腾势”下达有效指令 289569 次，唤醒后下达最多的指令 TOP3 为融合音乐、抖音短视频和桌面地图。“你好，腾势”为用户做最多的事情：播放音乐 246170 次，用户最爱使用的智能功能 TOP3：座椅零重力模式 839889 次、宝宝模式 19750 次、腾势 Share60295 次。

腾势为车主提供售后保障服务总计 2084 次，最远服务里程 436 公里，免费取送车服务 1971 次，免费机场、高铁站泊车服务 77 次