月球核心的秘密终于揭晓，和地球非常相似

IT之家 5 月 7 日消息，月球内部到底是什么样子的？这个问题困扰了人类多年，但现在科学家终于找到了答案。他们发现，月球的核心和地球的核心非常相似，都有一个液态的外核和一个固态的内核，内核实际上是一个密度与铁相近的实心球。

这一重大发现是由法国国家科学研究中心的天文学家阿瑟・布里奥德领导的一个团队完成的。他们利用了多种数据和模型，包括太空任务、月球激光测距实验、月球对地球引力的变化、月球与地球之间的距离变化和月球的密度等。他们把这些数据和不同类型的月球核心模型进行了比较，发现最符合观测结果的模型就是有一个液态外核和一个固态内核的模型。

根据他们的计算，月球的外核半径大约是 362 公里，内核半径大约是 258 公里，占了月球半径的 15% 左右。月球的内核密度大约是 7822 千克每立方米，和铁的密度非常接近。

这项研究不仅证实了 2011 年由美国 NASA 马歇尔行星科学家雷妮・韦伯领导的一个团队使用阿波罗任务收集的月震数据得出的类似结论，而且还揭示了月球深层地幔中存在着物质对流的现象。这意味着月球内部更密集的物质会向中心下沉，而更轻盈的物质会向上浮动。这种对流可能解释了为什么月球火山区域有一些特殊元素的存在。

这项研究还对月球磁场的演化提供了新线索。我们知道，在月球形成后不久，它就有了一个强大的磁场，但在 32 亿年前开始衰减。磁场是由核心中物质运动和对流产生的，所以月球核心是什么样子的对于磁场消失的原因非常重要。

这项研究为我们理解月球和太阳系的历史带来了新视角。也许在不久的将来，人类就能再次登上月球，并用地震仪验证这些发现。这项研究已经发表在《自然》杂志上，IT之家附原文地址：点此直达。