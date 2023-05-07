荣耀 Magic5 Pro 手机推送 MagicOS 7.1 新版本更新，优化系统 / 拍照等

IT之家 5 月 7 日消息，据IT之家网友反馈，荣耀 Magic5 Pro 手机近日迎来了 MagicOS 7.1 新版本更新，版本号为“7.1.0.134”，更新大小为 85.65MB。

此次荣耀 Magic5 Pro 主要针对系统、拍照、性能以及第三方软件兼容性流畅度等方面进行了优化，详细更新内容如下：

相机：优化部分场景拍照效果；

性能：优化部分场景性能体验；

应用：优化系统与部分三方应用兼容性；

系统：提升系统稳定性，让手机运行更稳定。

需要注意的是，本次更新并不会影响用户数据，但是仍然建议用户在更新前做好重要数据备份。

荣耀 Magic5 Pro 搭载骁龙 8 Gen 2 芯片，采用荣耀自研射频增强芯片 C1 和独立显示芯片，拥有 5450mAh 电池，全球首发青海湖电池解决方案-硅碳负极技术，支持 66W 快充，50W 无线充电。

新机配备 6.81 英寸 2848×1312 OLED 四曲面屏，支持 120Hz LTPO 刷新率、360Hz 触控采样率、2160Hz 高频 PWM 调光、10.7 亿色显示、全局峰值亮度 1300nit、局部峰值亮度 1800nit。

该机后置 50MP 主摄（光学防抖）+ 50MP 超广角 + 50MP 潜望长焦三摄，以及 8x8 dTOF 激光对焦系统，前置 12MP+3D 深感摄像头，支持低功耗隔空手势。