意法半导体发布 100W 无线充电接收器芯片 STWLC99：大电池手机不到 30 分钟即可充满电

IT之家 12 月 22 日消息，意法半导体 (STMicroelectronics，简称 ST) 推出了 100W 无线充电接收器芯片，这是业内额定功率最高的无线充电接收芯片，面向当前市场上最快的无线充电。使用意法半导体的新芯片 STWLC99，不到 30 分钟即可将一部电池容量最大的高端智能手机充满电。

意法半导体称，该芯片的前所未有的功率处理能力将改变工业工具、医疗监护、药泵、移动机器人、无人机等电池供电设备的发展前景，延长设备续航时间，缩短充电时间。

除了提高用户便利性之外，大功率无线充电技术还能让设计人员创造出无电源插座和电源线的工业设备，给终端用户带来各种好处。取消充电插座可以节省电路板空间，加强设备的防水或防尘的密封性，便于在具有挑战性的环境中操作运行。

无线充电技术可以避免烦人的电线缠绕问题。机器人、无人机等独立移动的设备可以轻松充电，无需机器或人工连接充电线。

IT之家了解到，STWLC99 采用 4.859m x 4.859mm 晶圆级芯片封装 (WLCSP)，现已量产。

技术详情：

STWLC99 的节能架构包含带低 RDS (on) MOSFET 的同步整流器和低压差稳压器，将充电器接收到的电能发射到电池，同时把损耗和耗散功率降至最低。

新产品符合 Qi 1.2.4 和 1.3 版规范，支持 Qi Extended Power Profile (EPP) ，采用意法半导体专门优化的 STSuperCharge (STSC) 快速充电协议。与意法半导体的 STWBC2-HP 发射器解决方案配套使用时，这款接收芯片可以实现最高 100W 的充电功率。

STWLC99 用片上非易失性存储器保存配置参数，通过 I2C 接口交换配置数据和充电控制命令。芯片内置全套安全保护功能，包括电流检测精确的异物检测、传输模式 Q 因数检测，以及过流、过压和过热保护。

STWLC99 还可以用作充电发射器，为其他设备充电，最大功率 25W。