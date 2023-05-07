电动化不是万能药：美国汽车制造商喜欢的大型电动汽车资源消耗巨大

IT之家 5 月 7 日消息，推广电动汽车是应对气候危机的重要措施之一，但是美国汽车市场上，越来越多的电动汽车变得庞大而昂贵，这不仅让普通消费者望而却步，也给环境带来了额外的负担。

美国总统拜登的气候计划中，一个关键的目标是实现美国汽车的电动化。交通运输是美国最大的温室气体排放源，而电动汽车相比传统的汽油或柴油车，能够显著降低尾气排放。拜登希望到 2030 年，美国一半以上的新车销售都是电动汽车，而目前这一比例还不到 5%。

然而，要实现这一目标，还需要克服很多障碍。首先，电动汽车的平均价格仍然比普通的非豪华汽油车高出 15000 美元（IT之家备注：当前约 10.4 万元人民币）。其次，美国人对大型 SUV 和皮卡的热衷也影响了电动汽车市场的发展。据估计，到 2025 年，美国 78% 的新车销售将是 SUV、皮卡或面包车。

这种偏好让汽车制造商纷纷推出了大型的电动 SUV 和皮卡，以期获得更高的利润回报。例如，通用汽车宣布将在今年年底停产雪佛兰 Bolt 电动汽车，并将其生产线转为生产雪佛兰 SILVERADO 和 GMC Sierra 等更大更贵的电动皮卡。雪佛兰 Bolt 是市场上最便宜的电动汽车之一，售价不到 3 万美元，并且符合去年通过的《通货膨胀削减法案》中对电动汽车提供的 7500 美元税收优惠政策。

除了通用汽车外，其他汽车制造商也纷纷加入了大型电动汽车的竞争。福特推出了其畅销皮卡 F-150 的电动版，特斯拉发布了 Cybertruck 概念皮卡，甚至曾经被视为油老虎的悍马也复活了，并以 11 万美元的高价推出了全新的电动版。

这些大型电动汽车虽然比同等级别的汽油或柴油车更环保，但是与小型电动汽车相比，它们对环境有更大的影响。首先，它们需要更多的稀有矿物质，如锂和钴，来制造巨大的电池。这些矿物质的开采会导致水土污染、生态破坏等问题。其次，它们需要更多的能源来驱动它们庞大的身躯。

根据美国能源效率与可再生能源委员会（ACEEE）的排名，在制造和使用过程中产生的污染方面，雪佛兰 Bolt 是目前最环保友好的电动汽车之一，而新款电动悍马的电池重量就相当于一辆小型汽车，而且含有一辆公交车所需锂的一半。ACEEE 给雪佛兰 Bolt 打出了 57 分的“绿色分数”，而电动悍马只有 47 分，甚至比一些小型汽油车还要差。

环境工程专家阿丽莎・肯德尔（Alissa Kendall）说，她自己也“非常想”买一辆便宜的电动汽车来替换她 2012 年买的福特 C-Max，但是她找不到合适的选择。“电动汽车市场几乎完全被大型、豪华、昂贵的车型所占据，”她说，“这对低收入人群和那些生活在污染设施和气候变化前线的人群并没有什么帮助。”

肯德尔说，看到污染极高的大型 SUV 和皮卡被电动版所取代是一个积极的迹象，但是需要制定一些政策和激励措施，来帮助美国摆脱只生产越来越大的车辆的趋势。“从长远来看，我们面临的挑战是如何为更多的人提供电动出行方式，而不是让每个人都开着对地球、对稀有矿物质、对很多其他方面都有害的巨型车辆，”她说，“我们需要考虑一些支持更小更高效车辆的社会政策。”