吉利旗下 LEVC 发布大型电动汽车全新架构 SOA，适用于多种车型

5 月 5 日消息，周五，吉利旗下的伦敦电动汽车公司（LEVC）发布了全新的大型电动汽车平台 ——“空间定向架构”（SOA，Space Oriented Architecture），适用于客车和货车。

这个平台是由中国、瑞典、英国和德国的团队共同开发的，历时两年半。它可以为电动汽车提供更长的续航里程、快速充电功能和先进的驾驶辅助功能，适用于各种类型的电动汽车，包括皮卡、大型 SUV 甚至房车。而且，吉利旗下的其他公司也可以使用这个平台。

不过，高管们并没有透露 LEVC 将优先专注于哪些电动车型，新的电动车何时下线以及在哪里制造等详细信息。

值得一提的是，今年早些时候，LEVC 曾表示，吉利计划对这家伦敦著名的黑色出租车制造商进行大规模投资，将其转型为一家高产量的全电动品牌，并推出一系列商用和乘用车辆。但是，目前该公司称，尚无法提供有关这些计划的更新。

吉利旗下品牌包括英国跑车制造商路特斯（Lotus），极氪（Zeekr）、沃尔沃（Volvo）和与沃尔沃合资的极星（Polestar），还拥有货车品牌远程（Farizon）。因此，吉利面临子品牌过多的挑战，这是大型电动汽车制造商比亚迪和特斯拉所避免的。

不过，LEVC 总经理克里斯・艾伦（Chris Allen）表示，该品牌正在吉利集团内部定位自己，以提供更大的电动汽车，这些车辆“提供更多空间、更多机会、更大的车身灵活性。”

据了解，吉利 2013 年收购亏损严重的英国锰铜控股有限公司及其旗下伦敦出租车公司，后者 2017 年改名为“伦敦电动汽车公司”。