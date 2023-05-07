索尼 PSVR2 硬件认证在 PC 上已被破解，有望兼容 Steam VR

IT之家 5 月 7 日消息，索尼最新推出的虚拟现实设备 PSVR2 不仅有着先进的技术和丰富的游戏资源，还有着独家的《地平线：山之呼唤》等大作。然而这款设备也有一个明显的缺点，那就是它只能在 PS5 主机上使用，而不能像其他竞争对手那样兼容 PC 平台。不过今天有人在网上称，他们已经成功破解了 PSVR2 的硬件认证机制，让其能够在 PC 上运行。

这一消息最早是在 NeoGAF 论坛上曝光的，随后一位名为 iVRy 的用户在推特上发布了一张照片，显示出“PSVR2 已认证！”的字样。iVRy 是一个 Steam 应用程序的开发者，他的应用程序可以让用户在其他程序中强制使用各种 VR 设备，包括第一代 PSVR。iVRy 在推特上表示，他们已经破解了 PSVR2 的加密方式，但是他们不能透露具体的方法，因为这可能会招致索尼的法律追究。

虽然硬件认证被破解了，但是要让 PSVR2 在 PC 上正常运行还需要一个驱动程序，该驱动程序可以让 PlayStation 控制器在一些本来不支持它们的应用程序和游戏中使用，比如第一代《守望先锋》。然而，目前还没有针对 PSVR2 的驱动程序，并且开发这样一个驱动程序也非常耗时和复杂，需要反向工程 USB 协议并进行大量的猜测和测试。

所以，目前要让 PSVR2 在 PC 上运行还有很长的路要走。当然，也不排除索尼突然发布一个官方驱动程序，让 PSVR2 能够原生地支持 PC 平台上的 VR 游戏。所以只能等待看到哪一方先行动，是官方还是硬件爱好者？IT之家将对此保持关注。