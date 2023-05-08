漫威《银河护卫队 3》全球首周末票房粗报 2.82 亿美元

IT之家 5 月 8 日消息，好莱坞资讯发布官方微博发文表示，《银河护卫队 3》全球首周末票房粗报 2.82 亿美元，北美周末 3 天 1.14 亿美元，是北美今年第二佳开画成绩，超过《银护》第一部的北美开画（9430 万），不及第二部（1.46 亿）。

北美之外首周 1.68 亿美元，包括中国内地首周 1.93 亿元，CinemaScore 观众评分 A。

IT之家此前报道，《银河护卫队 3》豆瓣开分达 8.7，爆米花指数达 96%。猫眼专业版数据显示，电影《银河护卫队 3 》上映首日 ，观影人次已突破 100 万。这部电影由漫威影业出品、华特・迪士尼电影公司发行，克里斯・帕拉特、佐伊・索尔达娜主演。

电影介绍称，《银河护卫队 3》承接前作，银河护卫队成员们已经在不毛之地上安顿了下来。然而，由于火箭浣熊（布莱德利・库珀 Bradley Cooper 配音）的动荡往事的侵扰，他们的生活很快被打破。“星爵”彼得・奎尔（克里斯・帕拉特 Chris Pratt 饰）依然迷失在失去卡魔拉（佐伊・索尔达娜 Zoe Saldana 饰）的痛苦中，但是他必须团结起他的团队，前往执行一项危险的任务，只为营救火箭浣熊。如果这项任务失败，那么为人熟知的银河护卫队有可能就此走向终结。