扎克伯格：Threads 上线首日注册用户已突破 3000 万

IT之家 7 月 7 日消息，Meta 旗下的 Threads 应用开局良好。Meta 首席执行官马克・扎克伯格在新社交媒体平台上发帖称，自周三晚间推出以来，Threads 已吸引了超过 3000 万注册用户。

这个数字虽然仍然远小于 Twitter 和 Instagram 等主要社交网络的用户群，但在首日吸引如此多的用户注册加入，依然是非常亮眼的成绩。

IT之家根据推文内容汇总信息如下：

上线 2 小时，注册用户达到 200 万；

上线 4 小时，注册用户达到 400 万；

上线 7 小时，注册用户达到 1000 万；

目前已有 3000 万用户，而且数量还在上升。

扎克伯格也在 Threads 上与许多用户就该平台的未来发展进行了交流。当被问及 Threads 是否会比 Twitter 更大时，扎克伯格表示：“这需要一些时间，但我认为应该出现一个拥有超过 10 亿用户的公共交流应用。Twitter 原本有机会做到这一点，但还没有做到，希望我们能做到。”

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