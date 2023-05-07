多人 VR 射击游戏《X8》5 月 18 日发布 Steam 抢先体验版

IT之家 5 月 7 日消息，多人 VR 射击游戏《X8》官方推特近日发文表示，将在 5 月 18 日推出 Steam 抢先体验版，正式版发行时间暂不确定。

游戏配置方面，这款游戏最低需要 Windows 10 操作系统、Intel Core i7-6700 处理器以及 NVIDIA GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700XT series 显卡即可流畅运行。

IT之家附《X8》游戏简介：

X8 是一款 5vs5 VR 多人英雄射击游戏，设定在一个数字灾难迫使所有当代射击游戏重新启动的世界中。玩家通过互动能力和独特的物品来体现各种英雄，并在战斗中参与战斗，以恢复回到他们的领域的道路。

强制倍增：

协同你的枪战与多才多艺的英雄能力-激活炮塔，绊网，烟雾，等等，以获得竞争优势。此外，从大量的武器和盔甲中挑选，在每一轮之前定制你的装载。

主拆模式：

在 5v5 爆破比赛中竞争，通过在为团队战术和创造性战略设计的地图上种植或拆除“虹吸”来轮流攻击和防御。展示你的技能，考验你的团队合作，在战场上征服你的对手。

战斗潜力：

流氓 mod X8 执行其召集优秀对手的指令，收集了来自不同游戏系列的英雄。竞技场设置好了，唯一的出路就是战斗。