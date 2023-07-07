全程 iPhone 14 Pro 拍摄，苹果在墨西哥分享全新短片

IT之家 7 月 7 日消息，苹果几周前在伊斯坦布尔分享了一段用 iPhone 14 Pro 拍摄的短片之后，近日再次在墨西哥发布了另一部短片，讲述摔跤手赫拉坎・拉米雷斯的故事。

这部短片叫做《Huracán Ramírez vs. La Piñata Enchilada》，讲述了墨西哥传奇拳击手兼演员胡拉坎・拉米雷斯（Huracán Ramírez）所“恐惧的东西”，只是恐惧的并非另一位摔跤手或者某人，而是恶魔“piñata”。

该短片是为了庆祝墨西哥的传统节日“亡灵节”（Día de los Muertos）而制作的，展示了墨西哥的文化、风情和色彩。

该短片由墨西哥导演 Fernando Livschitz 执导，讲述了摔跤手 Huracán Ramírez 与一位神秘的对手 La Piñata Enchilada 之间的对决。影片中充满了幽默、惊险和想象力，同时也向墨西哥的摔跤传统和亡灵节的精神致敬。

这部短片时长 13 分钟，展示了 iPhone 14 Pro 的电影模式、Action Mode、低光表现能力、超广角能力和慢镜头能力。

苹果还分享了一段幕后花絮，IT之家翻译视频简介如下：“备受赞誉的导演夫妇 Tania Verduzco 和 Adrián Pérez（又名 Los Pérez）着手打造一部只能在 iPhone 上拍摄的动作片，让墨西哥摔跤电影类型变得更现代化”。

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