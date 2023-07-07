精准度可提高 20%：英国九家银行签约使用基于 AI 的“消费者欺诈风险系统”应对诈骗

IT之家 7 月 7 日消息，万事达卡公司（Mastercard）正在向用户销售一种“消费者欺诈风险系统”，该工具基于人工智能，旨在帮助银行更有效地发现客户是否被骗，例如试图将资金转移到与毫不相干的账户中。

万事达卡公司表示，包括劳埃德银行集团、英国国民银行集团和苏格兰银行集团在内的九家英国最大银行，已经注册使用了这一“消费者欺诈风险系统”。

▲ 图源 万事达

▲ 图源 万事达

据悉，工具经过多年交易数据的训练，可以预判用户转账对象是否存在欺诈行为，可检测出冒充家人、朋友或企业等合法收款人的欺诈账户。

TSB 银行 4 个月前率先实施该系统，该银行的主管 PaulDavis 表示，该系统在判定诈骗情况上，相比人工，查获潜在的诈骗行为时，精确度高了至少 20%。

根据英国银行业协会 UKFinance 的研究，英国受诈骗的受害者在 2022 年损失了 4.842 亿英镑（IT之家注：约 44.74 亿元人民币）。

这些英国银行当下正为迎接英国支付系统监管机构的新规则做准备，该规则要求银行从 2024 年开始对受到诈骗影响的客户进行补偿，银行此前对这种欺诈行为并不负责，用户需要提前签署自愿协议，在上当受骗后才能收到补偿。而部署这样一套“消费者欺诈风险系统”，更多是出自双赢的考虑，在防止客户被骗的同时，实际上也能够降低银行的损失。

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