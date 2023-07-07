消息称特斯拉上海 1 期电池线已停产，部分电池包将交由供应商生产

IT之家 7 月 7 日消息，据 36 氪报道，特斯拉近期停产了上海临港工厂内的电池 1 期产线，并将调整电池包的自制策略，将部分电池包交由供应商生产。

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多位接近特斯拉的业务人士表示，随着特斯拉主销车型 Model 3 和 Model Y 即将改款、升级电池包，特斯拉正计划将一部分自制电池包交给供应商生产，停掉 1 期电池产线也是这个背景下的举措。

目前特斯拉上海临港超级工厂内建有 1 期、2 期、2.2 期三座电池工厂，此次停产的 1 期产线建设最早，但产能规模相对也较小。知情人士表示，1 期电池工厂的自动化程度较低，已经不再能适应特斯拉的需求，而 2.2 期将替代 1 期，完成部分电池包的生产。

特斯拉计划对今年上市的新款 Model 3 进行电池包升级，其中基础款后轮驱动板的电量将从 60kWh 升级到 66kWh，并采用宁德时代的 M3P 新型磷酸铁锂电池。新电池包还将作为平台方案被运用到后续车型中。

IT之家此前报道，特斯拉上海工厂已经开始对电池组装相关的员工进行裁员，这次裁员主要涉及电池组装 1 期的员工，超 50% 员工将被裁。其中大部分是协商赔偿被裁员，少部分人转岗，而电池组装一期的设备也将被拆除或转移。

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