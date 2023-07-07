电动汽车价格战升温，特斯拉将中国引荐奖励政策扩展至全球

IT之家 7 月 7 日消息，特斯拉今日在中国市场推出了 Model 3 / Y 引荐奖励政策的升级版，成功引荐好友下订并提车，购车人可得 3500 元引荐奖励（抵扣尾款）、增强版自动辅助驾驶功能（EAP）90 天免费试用权，引荐人可享有 7000 积分奖励。

▲ 图源 Pexels

据路透社报道，特斯拉在今日晚间宣布，Model 3 / Y 引荐奖励政策将推广至美国、加拿大和德国等市场。以美国为例，美国消费者在购买特斯拉新款 Model 3 或 Model Y 时，如果使用推荐链接下单，将享受 500 美元（IT之家备注：当前约 3625 元人民币）的额外折扣。

引荐奖励是传统汽车制造商长期以来用于提高销量的策略，特斯拉采用该策略也被视作其加入电动汽车价格战的又一表现。

IT之家此前报道，此前有一些华尔街分析师警告称，由于特斯拉采取了大幅打折来增加销售的策略，这会导致其利润率受到影响。特斯拉第一季度的毛利率为 19.3%，华尔街预计二季度这一指标将降至 18.6%。

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