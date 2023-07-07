消息称显卡厂商对 RTX 4060 Ti 16G 没兴趣：价高且无明显游戏性能提升

IT之家 7 月 7 日消息，据 VideoCardz 报道，RTX 4060 Ti 16GB 大显存版即将在 7 月 18 日上市，只有非公版可选。

目前，英伟达合作伙伴基本没有公布旗下的 RTX 4060 Ti 16G 显卡型号。外媒编辑询问了多家英伟达合作厂商，得到的答复是这款显卡价格高缺少吸引力。

目前只有 ROG 在其官网公布了 RTX 4060 Ti 16G 型号，而且只有一款旗舰猛禽型号。此外，微星的 RTX 4060 Ti 16G 也曝光了，是全新的三风扇“小白龙”型号，定位也相对较高。

由此可以猜测，鉴于 16G 128bit 显存并不能比原版 8G 型号带来更高游戏性能，显卡厂商可能只会推出高阶版本，供那些不差钱的视频剪辑渲染用户购买。

据IT之家此前报道，英伟达官方已经承认，大多数游戏中，两个版本的 GeForce RTX 4060 Ti（8GB 和 16GB）都可以在最高画质设置下运行并提供相同的性能。有时，游戏可能会启动一个可选的超大纹理包并分配更多显存，一小部分游戏在 4060 Ti 8GB 的“高画质”设置下运行最佳，而在 4060 Ti 16GB 上可以开启最高画质设置运行。

英伟达称，除了游戏之外，GeForce RTX 显卡还在全球范围内用于 3D 动画、视频编辑、动态图形、摄影、平面设计、建筑可视化、STEM、直播和 AI。这些行业中使用的一些应用可能会受益于额外的大显存。例如，在 Premiere 中编辑 4K 或 8K 时间轴，或在 D5 渲染器中制作大型建筑场景时。

以下是 RTX 4060 Ti 8G 和 16G 的游戏性能图表：

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