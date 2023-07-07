腾讯财付通回应被罚没近 30 亿元：诚恳接受、坚决服从和落实

IT之家 7 月 7 日消息，今日晚间，腾讯旗下财付通支付科技有限公司被金融管理部门罚没近 30 亿元，引发热议。

对此，财付通发布公告予以回应，IT之家附全文如下：

今天，我们收到了中国人民银行对财付通作出的行政处罚决定。对此，我们诚恳接受、坚决服从和落实，严格执行相关决定。

此前，中国人民银行根据日常执法检查安排，对财付通开展检查并对财付通整改工作作出了具体指导。财付通全面对照人民银行要求，落实不打折扣，目前已完成自查整改，支付业务合规经营能力得到提升。

我们将在此基础上，深化依法合规和可持续经营，以服务实体经济和人民群众为本源，将社会责任切实融入到业务发展之中，努力为经济社会高质量发展多做贡献。

另据IT之家此前报道，证监会于今日晚间发布公告，蚂蚁集团及旗下机构被金融管理部门罚款 71.23 亿元。蚂蚁集团随后发布公告称，自 2020 年以来，蚂蚁集团在金融管理部门指导下积极推进各项整改，目前已完成相关整改事项。

蚂蚁集团称，今天，蚂蚁集团收到金融管理部门行政处罚决定书，我们对此诚恳接受、坚决服从，并将进一步夯实合规治理水平。未来，蚂蚁集团将恪守使命与初心，坚持守正创新，继续增强科技研发能力，努力为实体经济尤其是小微群体做好服务并创造更大价值。

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