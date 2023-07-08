《NBA 2K24》首个宣传片公开：9 月 8 日全平台上线，199 元起

IT之家 7 月 8 日消息，《NBA 2K24》首个宣传片公开，将于 9 月 8 日登陆 PS5/4、XSX|S、Xbox One、Switch 和 PC 平台，目前 Steam 已经开启预购，科比-布莱恩特版售价 199 元，黑曼巴版售价 489 元，25 周年纪念版售价 579 元，感兴趣的小伙伴点此进入预购。
IT之家附预购奖励：
5000 虚拟货币
5000 梦幻球队点数
10 个梦幻球队促销卡包（每周发放一个）
5× 六种辉煌生涯强化类型
3× 三种 Gatorade 强化类型
综评 95 的科比・布莱恩特梦幻球队自由球员卡
同时，25 周年纪念版限时发布，截止日期为 2023 年 9 月 10 日，可获得一张综评 90 的 Victor Wembanyama 自由球员卡、一件自创球员可用的 Victor Wembanyama 球衣以及一张红宝石德文・布克卡。
12 个月的 NBA League Pass 订阅
《NBA 2K24》游戏
100000 虚拟货币
50000 梦幻球队点数
2K24 选项卡包盒（3× 选项卡包）
10 盒梦幻球队活动卡包
科比・布莱恩特蓝宝石卡
科比・布莱恩特红宝石新秀卡
1 款钻石球鞋
1 位红宝石教练
辉煌生涯 2 小时双倍经验值币
梦幻球队 2 小时双倍经验值币
15 × 6 种辉煌生涯技能强化
15 × 3 种 Gatorade 强化
4 件自创球员的科比・布莱恩特 T 恤
2K24 背包
2K24 电动滑板
2K24 护臂
包含 4 件不同单品的黑曼巴自创球员胶囊
黑曼巴版包含：
《NBA 2K24》游戏
100000 虚拟货币
15000 梦幻球队点数
2K24 选项卡包盒（3x 选项卡包）
10 盒梦幻球队活动卡包
科比・布莱恩特蓝宝石卡
1 款钻石球鞋
1 位红宝石教练
辉煌生涯 2 小时双倍经验值币
梦幻球队 2 小时双倍经验值币
10× 6 种辉煌生涯技能强化
10× 3 种 Gatorade 强化
4 件自创球员的科比・布莱恩特 T 恤
2K24 背包
2K24 电动滑板
2K24 护臂
游戏简介：
引领你的球队，在《NBA 2K24》中体验篮球文化的过去、当下和未来。在辉煌生涯中畅享篮球的纯粹和真实的个性化自创球员选项。在梦幻球队中收集叱咤球坛的传奇人物，组建你的完美阵容。在快速比赛中与你最喜爱的 NBA 和 WNBA 球队同台竞技，感受更为灵敏的游戏响应和更为精细的视觉效果。
曼巴时刻
调动你内心的曼巴精神，再现科比在成长为世界级超级明星的过程中，统治球场的高光时刻。重温他作为新星崭露头角的早期职业生涯，并见证他从精英得分手成长为历史传奇球员的超越历程。
天堂篮球赛
在风景如明信片般秀丽的海滨街区，投入热火朝天的赛事，为此地打下自己的烙印。使用优化后的球员创建器，创建适合你技能组合的自创球员，以发挥你的长处，并让更新后的徽章系统最大程度地发挥作用。探索悬崖边的地形，完成一套全新的线型任务，并在终极的辉煌生涯背景下与对手玩家交手。
管理你的梦幻球队
经典的卡牌收集模式回归，充满自由定制的无尽乐趣。跨越古今，从当今的全明星和历史上的传奇人物中选取球员，组建一支能够主宰单人和多人模式的球队。梦幻球队在保留其标志性竞技感的同时，新增一系列创新性改动，包括全新的工资帽模式。
施展你的动作
注重无卡顿的机制和对细节的关注，给予玩家最具真实感的游戏体验。凭借优化后的内线防守和运球组合控制，你可展示自己丰富多样的动作库，使基于技能的行动和效果获得更大收益。
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