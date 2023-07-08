达观数据“曹植”大模型开放公测，支持多类型、复杂结构的长文本写作

IT之家 7 月 8 日消息，达观数据发布了国产自研“曹植”大模型，支持多种语言长文本的自动化写作和多语种翻译等功能，并对外开放公测。

“曹植”以大量通用数据和 LLM 为基座模型，通过大量通用任务数据和领域任务数据进行 Prompt Learning 微调。

IT之家从达观数据了解到，“曹植”可准确完成多类型、复杂结构的长文本写作，自动起草多种类型的文档，同时具有自动排版、智能纠错、文本润色、自动生成摘要等特色功能；还将实现多模态内容生成，如长文档中的表格、图表、图片等；支持中文、英文、法语、德语、日语、韩语等数十种语言的写作，辅助人工大幅提高办公效率；在长文档翻译方面，对原文的标题、段落等内容实现 1:1 版式还原，提供实时翻译。

“曹植”基于达观 AIGC 智能写作能力，可适配各类材料申报业务场景，基于已有各结构化类数据，快速撰写各类制式和非制式文档，应用于公文、招投标、投行申报文档、法律文书等专业写作场景。

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